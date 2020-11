Una tragica vicenda è avvenuta in Texas, nei giorni scorsi. Una bimba di soli 5 anni, chiamata Tagan White, è morta poco dopo aver scoperto di essere positiva al virus. I medici inizialmente l’avevano dimessa dall’ospedale, credendo che le sue condizioni non fossero così gravi.

Un grave ed improvviso lutto ha colpito la comunità e la famiglia della piccola, che non si aspettava affatto di poter vivere un dramma simile. I genitori ora chiedono che sia fatta giustizia.

Tutto è iniziato quando la bimba ha cominciato a mostrare segni di malessere nella sua abitazione. Era molto debole, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. In più, aveva la febbre e vomitava spesso.

La madre e il padre in un primo momento non si sono preoccupati, ma con il passare delle ore, hanno capito che la situazione era più grave del previsto.

Per questo hanno deciso di portarla d’urgenza in ospedale. I dottori del pronto soccorso, come da prassi, l’hanno sottoposta tempestivamente al tampone ed il risultato è arrivato poco dopo. Tagan White era positiva al Coronavirus.

I medici hanno detto ai genitori di non allarmarsi, poiché il covid non ha conseguenze gravi sui bambini. Infatti hanno deciso di dimetterla poco dopo. La mattina seguente, però la mamma e il padre l’hanno trovata esanime nel suo letto.

Il racconto dei genitori di Tagan White

Hanno provato a portarla di nuovo in ospedale, ma a quel punto i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Il cuore della piccola aveva ormai cessato di battere.

La mamma ed il papà, sconvolti hanno deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Ad alcuni media locali hanno deciso di parlare della drammatica perdita che hanno vissuto. Hanno raccontato:

