Bambina di 12 anni trovata morta tra le braccia della nonna: “Si sono strette per l’ultima volta”

La loro foto si è diffusa sul web e ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Una bambina di 12 anni è stata trovata senza vita insieme alla sua nonnina, strette in un ultimo abbraccio.

Le due israeliane si trovavano nel rifugio della loro casa nel kibbutz di Nir Oz, travolto dall’attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. Noya Dann aveva soltanto 12 anni, mentre la nonna Carmella Dann ne aveva 80. La famiglia si era convinta che nonna e nipote fossero state rapite e tenute in ostaggio, come è accaduto ad altri parenti (il papà e due nipoti), ma poi è arrivata la drammatica notizia.

Anche la mamma della piccola aveva pubblicato uno struggente post sui social per lanciare un appello a quelle persone che pensava l’avessero rapita:

Sono sicura che ci siano donne lì, ci siano madri. Sono sicura che capisci che è la figlia di qualcuno. Sii gentile, trova il tuo cuore. Sto facendo tutto il possibile per portarti in salvo Noya. Sono forte e lo è anche il mio amore. Tutto andrà bene, io ti salverò.

La bambina di 12 anni era una grandissima fan di Harry Potter

La piccola Noya era una grandissima fan di Harry Potter, come testimoniano le foto che in queste ore stanno impazzando i social network. Dopo l’attacco e la notizia del suo presunto rapimento, per lei era intervenuta anche la scrittrice J.K. Rowling.

Il rapimento dei bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito.

La famiglia ha pregato e sperato che fosse viva e che stesse bene fino all’ultimo. Ma poche ore fa, è arrivato l’ultimo struggente post pubblicato sui social dal profilo ufficiale dello Stato di Israele.

Siamo devastati nell’annunciare che ieri sono stati trovati i corpi di Noya e di sua nonna Carmella. Grazie a tutti voi che avete condiviso la sua storia per aiutarci a riportarla a casa. I nostri cuori sono spezzati.

Nonna e nipote si sono strette in un ultimo abbraccio e hanno aperto le ali verso un mondo migliore.