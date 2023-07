Bari piange la scomparsa del rapper Walino, la cui vita si è interrotta a soli 42 anni. Il suo talento ha per lungo tempo rappresentato la città e l’ha portata a collaborazioni artistiche importanti, come quella con Clementino.

Proprio Clementino, uno dei rapper più famosi d’Italia, ha voluto salutare il suo amico con uno struggente post sui social network:

Buon viaggio vita mia. Mi mancherai fratellino mio, non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente. Ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve. Napoli & Bari Connection. RIP NICO WALINO. Ti amo fratellino mio.

Walino combatteva da tempo contro un brutto male, che alla fine non gli ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa rapidamente sui social ed ha gettato nello sconforto tantissime persone. Numerosi i post che in queste ore sono stati pubblicati sul web, foto del rapper sorridente, accompagnate da tristi frasi d’addio e cuori spezzati. Anche la sua compagna lo ha salutato con parole strazianti, ringraziandolo per quanto di bello ha lasciato nella sua vita:

Grazie per l’AMORE che abbiamo vissuto fino all’ultimo secondo. Auguro ad ogni persona di vivere un amore così puro! Come si fa a non amarti, come sempre ti dicevo SEI SPECIALE.

Walino è stata una figura importantissima per la musica barese. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, oggi non si porta nel cuore solo il suo talento, ma anche il suo lato umano. Un vero artista, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di coloro che lo hanno amato e la sua musica continuerà ad essere ascoltata dalla sua amata città e non solo. La malattia, purtroppo, è stata più forte di lui e lo ha portato via all’affetto di tutti a soli 42 anni.