Una notizia davvero bella è quella venuta fuori in queste ultime ore, il piccolo Jorge Morales di 6 anni affetto da autismo e portato via dal padre e dalla nonna, è stata ritrovato. A segnalare l’accaduto una donna, che era in un supermercato ed ha riconosciuto il bambino.

Per la madre e la sua famiglia, hanno vissuto qualcosa di davvero straziante. L’uomo non aveva il permesso di prendere il figlio, ma poteva vederlo solo in appuntamenti stabiliti e per un tempo limitato.

La vicenda di Jorge Morales è iniziata ad agosto scorso. Viveva in Florida con la madre e dopo la separazione tra i due genitori, è iniziata una dura lotta tra i due per l’affidamento.

Il piccolo Jorge è affetto da autismo e dopo una visita del padre e della nonna paterna, a cui il giudice non aveva concesso l’affidamento, era sparito nel nulla.

La madre ha subito denunciato l’accaduto. Di conseguenza le stesse forze dell’ordine, coordinate anche dell’FBI hanno avviato tutte le ricerche del caso. Tuttavia, per 2 lunghi mesi nessuno ha avuto più sue notizie.

Tutti erano strazianti da quanto stava accadendo e la famiglia, non riusciva proprio a darsi pace. Fino a quando però, è arrivata la telefonata che ha cambiato tutto.

Il ritrovamento del piccolo Jorge Morales

In una giornata poi di fine ottobre, è arrivato il lieto fine. Una donna che stava facendo spesa in un supermercato in Canada, ha riconosciuto il bambino che stava con il padre ed ha lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti il piccolo era in compagnia del padre e stavano passeggiando. Per fortuna a causa del suo autismo, oltre a sentire la mancanza della madre, non ha capito nulla di quello che è successo.

L’uomo e la madre ora sono in arresto. Yanet Leal Concepcion la mamma del piccolo Jorge in un’intervista con un emittente locale Local 10 News quando ha saputo la bella notizia, ha detto: “Sono così felice che non riesco a smettere di piangere!”