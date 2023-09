Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per la straziante scomparsa della bambina di 2 anni, avvenuta nella mattina di lunedì 4 settembre. La Procura per capire la causa dietro il suo decesso, ha deciso quindi di disporre l’autopsia sul corpo della piccola.

Gli agenti intervenuti nella casa hanno fatto tutti i controlli del caso e dai primi accertamenti, sono emersi dettagli molto importanti sulla situazione della bimba.

Da ciò che riporta il quotidiano locale Bergamo News, la piccola era venuta al mondo con diverse patologie. Per questo motivo era in cura l’Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta. Grazie alle cure però, la situazione sembrava essere migliorata.

Inoltre, il mese precedente i genitori originari del Senegal, l’avevano trasportata d’urgenza all’ospedale Treviglio, per una febbre molto alta. I medici avevano disposto il suo ricovero e tutte le analisi del caso.

Dagli accertamenti è emerso che era affetta da salmonellosi. Dopo le cure avevano disposto le sue dimissioni. Il lunedì in cui è avvenuto il decesso, avevano in programma proprio un controllo di routine.

L’autopsia disposta dagli inquirenti dovrà chiarore proprio la causa che ha portato al suo improvviso decesso. Vogliono capire se ha perso la vita per cause naturali o per una delle patologie di cui era affetta.

Il decesso della bambina di 2 anni e la straziante scoperta

Il papà della piccola era uscito prima per andare a lavoro. La madre invece, che lavora come operai in un’azienda del posto era nella loro abitazione, che si trova a Martinengo, nella provincia di Bergamo.

La donna una volta entrata in stanza, ha preso la bimba tra le braccia, ma è solo a quel punto che si è resa conto che non respirava più. Ha chiamato sia il marito che i sanitari, ma i medici intervenuti non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Il sindaco Mario Seghezzi sull’accaduto ha scritto: