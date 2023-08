Tragedia nella casa di una famiglia a Bacoli, bimba di 18 mesi colpita da malore, muore dopo il trasporto in ospedale

Un vero e proprio dramma è quello accaduto nella prima mattina di martedì 1 agosto, nel comune di Bacoli. Una bimba di appena 18 mesi è deceduta in seguito ad un malore, che purtroppo non le ha lasciato scampo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici.

Gli agenti sono presto intervenuti in nosocomio, per ricostruire con esattezza ciò che è successo e soprattutto, la reale causa dietro il suo improvviso decesso.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella mattina di martedì 1 agosto. Precisamente nella casa in cui vive la famiglia a Bacoli, nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Da ciò che è emerso fino a questo momento, la bambina avrebbe accusato il malore nella notte, mentre i suoi genitori stavano dormendo. Al loro risveglio infatti, le sue condizioni erano già molto gravi.

La mamma ed il padre l’hanno trovata priva di sensi ed è da qui è scattato il disperato allarme ai sanitari. Questi ultimi sono arrivati nella casa in pochi minuti e la piccola era condizioni disperate.

Con la speranza di riuscire a salvarle la vita, hanno cercato di rianimarla per diverso tempo. Hanno anche disposto il trasferimento a La Schiana, dove c’era un medico pronto a salvarla.

Il decesso della bimba di soli 18 mesi a causa di un malore

Tuttavia, è solo dopo il suo arrivo all’ospedale Santa Maria delle Grazie, che è arrivato il triste epilogo. La bambina purtroppo ha esalato il suo ultimo respiro, lasciando sconcerto e dolore nei cuori di chi le voleva bene.

Per i medici l’ipotesi più plausibile sembra essere quella del malore improvviso. Non risultano esserci segni anomali sul corpo, che possano far pensare a qualcosa di diverso.

Tuttavia, in nosocomio sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno controllato tutti gli atti, per capire se avviare un’inchiesta o meno. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.