Bambina di 7 anni muore dopo il suo compleanno: soffocata dal palloncino

La tristissima vicenda si è già diffusa in tutto il mondo. Una bambina di soli 7 anni ha perso la vita dopo il suo compleanno. Alexandra Hope Kelly è morta soffocata da un palloncino.

È accaduto nel Tennessee la scorsa settimana. È stata la mamma di Alexandra a raccontare quanto accaduto alla sua bambina di 7 anni su Facebook. La donna ha voluto lanciare un avvertimento ai genitori di tutto il mondo. Le sue parole sono diventate virali.

È stato proprio quel palloncino a forma di numero 7, a spezzare per sempre le ali della sua amata piccola. Lei stessa lo aveva acquistato per la festa di compleanno.

Questo è ciò che ucciso la mia bambina, il suo palloncino di compleanno a forma di 7. È una cosa difficile da comprendere. Per la sua festa di compleanno ho acquistato un grande palloncino gonfiato ad elio, insieme a circa 10 palloncini il lattice. Da genitore sono sempre stata consapevole del rischio di soffocamento dei palloncini in lattice. Ma non avrei mai immaginato che ci fosse tale rischio anche riguardo a questi grandi pieni di elio.

La madre ha raccontato che una settimana dopo la festa, le due stavano sgonfiando i palloncini della festa, rimasti ancora gonfi in casa. Si è allontanata per pochi minuti, Alexandra le aveva chiesto se poteva sgonfiare il 7 e lei aveva acconsentito. Di certo non avrebbe mai immaginato che lo avrebbe messo sulla testa.

Ho trovato mia figlia in faccia in giù sul pavimento. Per un secondo ho pensato che si fosse addormentata, ma poi ho visto che il palloncino era intorno alla sua testa. L’ho tolto e ho chiamato il 911. Ho cercato di rianimarla, senza successo. Ho pianto istericamente, mia figlia non c’era più.

La donna ha successivamente spiegato che sua figlia potrebbe essere morta per soffocamento o avvelenamento da elio. È ancora in attesa dei risultati dell’autopsia.