Capalbio, le indagini per la morte della bambina di 8 anni caduta in piscina: indagate la madre e la proprietaria della casa

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto a Delisa Hanip, la bambina di 8 anni, morta dopo essere caduta in piscina. Nelle ultime ore è stata disposta l’autopsia e gli inquirenti hanno anche aperto un fascicolo d’indagine. Le due indagate, come atto dovuto, risultano essere la madre e la proprietaria dell’abitazione.

La tragedia è avvenuta mentre la piccola era in giardino e stava giocando con la sua bicicletta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, gli inquirenti che si stanno occupando della vicenda, hanno aperto un fascicolo d’indagine. Per loro, l’ipotesi di reato è proprio quella di omicidio colposo.

Il consulente della Procura ora sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto Sta cercando di capire come la piccola sia caduta in acqua e soprattutto come sia stato possibile che nessuno abbia potuto fare nulla per salvarle la vita.

L’autopsia sarà effettuata nelle prossime ore. Da questo esame, gli inquirenti potranno capire il reale motivo dietro il suo decesso. Inoltre, potranno dare anche delle risposte ai genitori, distrutti da questa tragica ed improvvisa perdita.

Il Pm che si sta occupando della vicenda, potrebbe anche decidere di effettuare ulteriori approfondimenti. Lo scopo degli inquirenti al momento, è quello di capire cosa sia accaduto nel giardino di quell’abitazione.

Bambina di 8 anni morta dopo essere caduta in piscina: l’accaduto

Il dramma di questa famiglia si è consumato nella giornata di martedì 22 gennaio. La bimba era fuori la casa, a Capalbio e stava giocando con la sua bicicletta, proprio come faceva spesso.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è scivolata ed è caduta nella piscina. Per gli agenti, il suo decesso è avvenuto per annegamento. Sono convinti che l’acqua piovana rimasta all’interno della vasca, a causa delle intense piogge dei giorni precedenti, abbia provocato la sua morte.

I genitori si sono presto resi conto della tragedia ed hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori. Tuttavia, nonostante i loro tentativi di rianimazione, il cuore della piccola Delisa, non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.