Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari della piccola Bianca, la bambina di soli 8 mesi che ha perso la vita dopo sei giorni di agonia. La mamma ha voluto ricordarla con uno straziante post sui social.

“Per sempre!” Con queste strazianti e semplici parole la madre ha voluto pubblicare un post sul suo profilo, accompagnato da delle foto della sua piccola, che purtroppo è volata in cielo troppo presto.

Due semplici parole, con un piccolo cuore bianco vicino, per ricordare la sua bimba. Anche il quotidiano locale, Il Resto del Carlino, ha riportato le parole della donna:

Quello che è successo e ciò che mi lega a mia figlia lo tengo per me.

La mamma ha una figlia più grande e in questo momento stava vivendo un momento difficile anche a livello lavorativo. Per questo, alcuni suoi amici per cercare di aiutarla con le spese, hanno avviato una raccolta fondi. Lei su questo ha detto:

Una situazione che sta un po’ sfuggendo di mano, anche perché ho letto di una raccolta, ad esempio, della quale io non so nulla, per cui nessuno mi ha contattato. Spero tanto che non ci siano speculazioni e voglio solo essere lasciata in pace.

Il decesso della bambina di 8 mesi: come si sono svolti i fatti

Il tutto è iniziato nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Brugherio. Erano i primi giorni di marzo e per la donna e la sua piccola, sembrava essere una giornata come le altre.

La donna le stava dando da mangiare, quando all’improvviso quel cibo le è andato di traverso. È stata colpita da una grave crisi respiratoria.

Con la speranza di poterla salvare, i familiari l’hanno portata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. I medici dal suo arrivo hanno cercato di fare il possibile, ma dopo 6 lunghi giorni di ricovero in rianimazione, non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Il 4 marzo hanno constatato il suo decesso.