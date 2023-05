Bambina di due anni morta dopo una caduta in piscina. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport. La minore era la figlia del giocatore americano della NFL, Shaquil Barret.

La bambina di due anni si trovava all’interno della villa di famiglia, situata a Beach Park. È stato proprio il giocatore a chiamare il 911. L’allarme è partito intorno alle 9:30 di ieri mattina.

Le parole di un papà disperato, che ha chiesto l’intervento dei sanitari. Arraya, questo il nome della piccola, è stata subito trasportata in ospedale. Raggiunta la struttura ospedaliera, i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma nel giro di poco il suo cuoricino si è fermato per sempre.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno subito dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto all’interno della villa di Shaquil Barret.

La piccola aveva compiuto due anni da una settimana. La prima ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di un imprevedibile incidente domestico, che la sua mamma e il suo papà non avrebbero potuto evitare. I due genitori sono devastati e sotto choc.

Il mondo del NFL si è stretto al dolore del grande giocatore di football. Tifosi e compagni di gioco, in queste ore, stanno inviando allo sportivo messaggi di cordoglio e di supporto.

Anche la società dei Tampa Bay Buccaneers ha pubblicato un twitter per mostrare vicinanza al proprio giocatore:

La tragica notizia di oggi è straziante per tutti i membri della famiglia Buccaneers. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Shaq, Jordanna e l’intera famiglia Barret durante questo momento incredibilmente difficile. Mentre non ci sono parole che possano portare vero conforto in un momento come questo. Offriamo il nostro sostegno e il nostro amore mentre iniziano ad elaborare questa profonda perdita.

Shaq e sua moglie sono genitori di altri tre figli.