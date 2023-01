Morte della piccola Patrizia Rio, le versioni dei fatti sono due. Fondamentale il Gps nell’auto

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita la piccola Patrizia Rio, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Saranno fondamentali le informazioni registrate sulla scatola nera della vettura della donna che ha investito la bambina di 4 anni.

È accaduto il giorno dell’Epifania. Patrizia Rio si trovava fuori la sua abitazione a Termini Imerese, Palermo, quando è uscita dal cancello e una donna 51enne l’ha investita. Quest’ultima ha affermato di non averla vista e non essere riuscita ad evitarla, ma la famiglia ha dichiarato che la minore si trovava mano nella mano con un partente.

Dopo il triste episodio, la donna avrebbe anche messo a disposizione la sua vettura alla famiglia, per trasportare Patrizia Rio in ospedale. Purtroppo, nessuno è riuscito a fare nulla per salvare la vita della bambina di 4 anni. Si è spenta in ospedale a seguito dei traumi riportati.

Le parole della donna che ha investito la piccola Patrizia Rio

Come da prassi, la conducente è stata sottoposta ai test per l’alcol e le sostanze stupefacenti, risultati negativi.

Darei la mia vita pur di far ritornare in vita la piccola Patrizia. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica ed inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio.

Le immagini registrate dal Gps della macchina della 51enne, potrebbero essere fondamentali per ricostruire quanto accaduto e per aiutare le forze del’ordine a stabilire le responsabilità del decesso di una bimba di 4 anni.

Anche le telecamere della zona potrebbero aver ripreso il sinistro. L’indagata è stata ascoltata dagli inquirenti e ha fornito la sua versione dei fatti, così come tutti i familiari della piccola Patrizia Rio.

Il giorno prima avevano organizzato un baby shower per annunciare l’arrivo di una sorellina. La mamma incinta di Patrizia, dopo quanto accaduto, è stata ricoverata in ospedale.