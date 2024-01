Bambino di 10 anni spara a un coetaneo con la pistola del padre

La vicenda si è verificata negli Stati Uniti, ma nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Una bambino di 10 anni ha sparato ad un coetaneo con la pistola rubata trovata nell’auto di suo padre. Purtroppo il minore non ce l’ha fatta. Il suo nome era Keith Frierson.

Il bambino di 10 anni e il padre Arkete David, 53 anni, sono stati fermati dalle autorità del posto. Gli agenti hanno trovato la vittima a terra, per strada, in fin di vita. L’allarme era stato lanciato da alcuni residenti, dopo aver udito degli spari lo scorso sabato, intorno alle 16:30 del pomeriggio.

Il ragazzino è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno cercato di fare il possibile, purtroppo senza successo. Poco dopo sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Gli inquirenti sono risaliti al bambino di 10 anni e al padre grazie ai testimoni

Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, gli agenti delle forze dell’ordine hanno scoperto che i due responsabili del delitto, dopo aver aperto il fuoco, erano corsi a nascondersi in un appartamento non molto distante. Grazie ai racconti dettagliati di chi ha visto la straziante scena, sono arrivati a padre e figlio. Non è ancora chiaro se i due bambini si conoscessero e cosa abbia spinto un bambino di 10 anni a prendere la pistola del padre. Le indagini sono ancora in corso.

Purtroppo non è la prima volta che negli Stati Uniti un minore commette un delitto dopo aver rubato l’arma di un genitore. Solo nel 2023 sono stati ben più di 1600 i minori deceduti a seguito di ferite da arma da fuoco.

La notizia ha sconvolto il mondo intero. Immaginare un bambino di soli 10 anni con una pistola in mano, che apre il fuoco contro un coetaneo, è quasi impossibile. Eppure è accaduto. Gli inquirenti, per il momento, non hanno diffuso altre notizie. Dovranno ora ascoltare entrambe le versioni, soprattutto quella del papà. Secondo alcuni testimoni era sulla scena del delitto insieme al figlio.