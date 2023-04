Una tragedia improvvisa ha scosso la città di Monza nella giornata di ieri. Intorno alle 16:30 del pomeriggio una automobile guidata da una donna di 50 anni ha investito un bambino di 11 anni di origini cinesi. Immediato l’arrivo dei soccorritori sul posto, ma il piccolo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ancora un incidente stradale che è costato la vita ad un minore. Sono passati pochi giorni dal tragico episodio avvenuto a Casalnuovo di Napoli, in cui a perdere la vita era toccato ad una bimba di 6 anni.

La piccola Aurora era insieme a sua madre e ad un amico di quest’ultima, in un parcheggio deserto. La donna, 33enne, ha detto alla figlia e all’uomo di scendere dall’auto perché voleva provare a guidare.

Probabilmente per errore, la donna ha poi inserito la retromarcia e, scattando, ha travolto la bambina e il 48enne che erano dietro. L’uomo ha riportato solo ferite lievi, mentre per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è deceduta in pochi istanti. Ora la 33enne è indagata per omicidio colposo.

La stessa sorte, purtroppo, è toccata anche per un bambino di 11 anni, che nel pomeriggio di ieri è stato travolto da un’automobile a Monza.

Nulla da fare per il bambino di 11 anni

L’episodio come detto si è verificato intorno alle 16:30 del pomeriggio di ieri a Monza, all’altezza del numero civico 185 di via Buonarroti.

Una Mini Country Man guidata da una donna di 50 anni residente a Brugherio avrebbe travolto a velocità abbastanza sostenuta il piccolo che stava attraversando la strada.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del bambino, di origini cinesi, sono apparse da subito molto gravi.

I testimoni hanno subito allertato i soccorsi, che sono giunti sul posto a bordo dell’ambulanza e anche di un elisoccorso.

Immediato il trasporto dell’11enne all’ospedale San Gerardo di Monza, ma poco dopo il suo arrivo si è spento per sempre.

Non è chiaro se al momento dell’incidente il bambino fosse da solo o accompagnato.

La donna al volante dell’auto ora è indagata per omicidio colposo e le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro.