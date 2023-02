Bolzano, coppia lascia il loro bambino di 2 anni nel passeggino in alta quota: volevano sciare liberamente

Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è avvenuto nei giorni scorsi nella provincia autonoma di Bolzano. Due genitori per poter sciare, hanno lasciato il loro bambino di 2 anni da solo, nel suo passeggino, nei pressi di un rifugio, con le basse temperature.

L’accaduto ovviamente ha sconvolto migliaia di persone, che hanno voluto commentare la vicenda con dei post sui social. Gli agenti hanno deciso di denunciarli a piede libero.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente nella provincia autonoma di Bolzano, che si trova in Trentino Alto Adige.

La coppia arrivata dalla Repubblica Ceca, ha deciso di passare la vacanza bianca proprio in quella zona. Tuttavia, i due genitori per poter sciare liberamente, hanno deciso di mettere il loro bimbo sul passeggino.

Lo hanno portato in alta quota e successivamente, hanno deciso di lasciarlo vicino ad un rifugio, in grave pericolo. Le temperature erano molto basse.

Non lo hanno fatto solo una volta, ma diverse volte. Passavano a controllarlo solo quando avevano finito il loro percorso.

Bambino di 2 anni lasciato solo in alta quota: l’arrivo degli agenti

I passanti nel vedere quella scena, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Gli agenti, a loro volta, vista la gravità dell’episodio, sono arrivati subito sul posto. Hanno trovato il piccolo nel suo passeggino, completamente solo.

Quando i due genitori sono tornati sul posto, hanno deciso di denunciarli per il reato di abbandono di minore. Il bambino nonostante la gravità dell’accaduto, non ha riportato conseguenze gravi. Il Presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in un post sui social ha scritto: