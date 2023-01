Dramma in casa, mentre il padre è impegnato ai videogiochi, il bimbo di 3 anni esce in strada solo e senza vestiti

Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta pochi giorni fa ad una famiglia. Un bimbo di soli 3 anni è stato trovato in strada solo e senza vestiti. Il padre avrebbe dovuto badare a lui, mentre la madre era a lavoro, ma non si è reso conto della sua fuga, per stare davanti ai videogiochi.

La moglie viste le mancanze che l’uomo sta portando a lei e ai figli, sta pensando di chiedere il divorzio, anche perché per lei è difficile sopportare tutto ciò.

Tutto è iniziato in una giornata che sembrava essere come le altre per la famiglia. La madre lavora come infermiera in un ospedale della Florida e fa anche turni di 12 ore. Infatti è costretta a lasciare i figli al marito.

Tuttavia, i due bambini di 7 e 3 anni, affetti entrambi da autismo, hanno già provato a fuggire dalla casa altre volte. Infatti hanno due bracciali con l’indirizzo di casa, in modo tale che se qualcuno li trova, può mettersi in contatto con i genitori.

In quella giornata il più piccolo, mentre il padre era davanti ai videogiochi, ha approfittato della sua distrazione ed è uscito in strada completamente solo e senza vestiti.

Poco dopo la polizia lo ha trovato e grazie a quel bracciale, lo ha riportato subito a casa. Non ha riportato conseguenze gravi da quella breve fuga. Però la madre con il cuore a pezzi, ha voluto raccontare l’accaduto su Reddit.

Il post della madre del bimbo di 3 anni trovato solo in strada

Mio marito sembra dare la sua priorità ai videogiochi più che ai nostri figli e questo mi fa arrabbiare. Siamo entrambi giocatori. A volte gioco un po’ quando sono fuori dal lavoro, di tanto in tanto, senza esagerare. Ma lui se non è a lavoro gioca. Dimentica di frequente di andare a prendere i bimbi a scuola e quando deve farli mangiare, invece di cucinare, ordina cibo d’asporto. Non importa se ha due figli a cui badare, lui lì metterà sempre davanti ad una tv, mentre lui andrà nella stanza a giocare.