Bambino di 3 anni cade dalla barca e muore, è finito sotto l’elica: la disperazione dei suoi genitori

La triste vicenda di questo bambino di 3 anni arriva dagli Stati Uniti. Walter Greer ha perso la vita dopo una caduta dalla barca, mentre si trovava all’Echo State Park insieme alla sua famiglia.

È accaduto tutto in pochi istanti, in modo imprevedibile ed inaspettato. I familiari non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Erano tutti in barca e si stavano godendo una bellissima e rilassante giornata sul lago. Improvvisamente, il bambino di 3 anni è caduto in acqua e prima che qualcuno potesse intervenire, è finito sotto l’elica dell’imbarcazione, situata nella parte posteriore. Il colpi violenti non gli hanno lasciato alcuno scampo.

I ranger del parco, dopo l’allarme, si sono precipitati sul punto indicato e hanno recuperato il minore. Purtroppo, il piccolo Walter Greer era già senza vita.

La famiglia è sconvolta, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto e quanto sarebbe costata loro quella gita in barca. “È l’ultima cosa che qualsiasi famiglia vorrebbe che accada”, Queste le parole del portavoce Devan Chavez.

Le parole della mamma e del papà del bambino di 3 anni

Siamo devastati per la perdita del nostro Walter, era una gioia assoluta che amava Spiderman, i treni, i camion e i suoi stivaletti rossi. Era un felice e turbolento bambino di 3 anni, con una grande personalità. Sempre entusiasta di andare all’asilo.

Purtroppo, si è trattato di un incidente imprevedibile, il piccolo Walter è caduto dalla barca all’improvviso, probabilmente dopo aver perso l’equilibrio. Forse se fosse finito solo nel lago, qualcuno si sarebbe tuffato e lo avrebbe salvato. Ma il destino a volte è crudele, in pochi istanti è finito sotto l’elica della barca e quei colpi non gli hanno lasciato alcuno scampo. Un dramma che si è consumato sotto gli occhi dei suoi genitori, che non riescono ancora a capacitarsi. La loro vita, purtroppo, non sarà mai più la stessa.