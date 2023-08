Dramma nel fiume per una famiglia, bambina di 6 anni muore dopo che la madre l'ha investita con una barca

Un episodio davvero straziante è quello che è successo lo scorso venerdì 28 luglio, nello stato dell’Arizona. Una bambina di soli 6 anni è deceduta dopo che una madre l’ha investita con la barca che stava guidando nel fiume. Il padre ha fatto la straziante scoperta.

Gli agenti intervenuti al momento sono a lavoro per capire cosa è successo e soprattutto come si è svolto il grave incidente, che purtroppo ha portato ad una grave perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 28 luglio. Precisamente nel lago Pleasant, nella contea di Maricopa, nello stato dell’Arizona.

Due famiglie avevano deciso di affittare quella barca, per passare del tempo insieme, all’insegna del relax e della spensieratezza. Doveva essere una giornata di gioia, che invece si è trasformata in un dramma.

Da ciò che è emerso la bambina era scesa in mare, probabilmente per raggiungere il suo papà che si trovava aggrappato alla chiglia. Nessuno degli adulti però se ne è reso conto.

Alla guida del veicolo nel fiume, c’era proprio sua madre. Quest’ultima quando è partita, non si è affatto accorta che la figlioletta era in acqua e con l’elica l’ha colpita.

Il decesso della bambina di 6 anni, dopo la caduta in acqua

Il padre è stato il primo a trovare il corpo in acqua e sin da subito la situazione è apparsa disperata. Gli agenti della polizia locale, hanno ricevuto una chiamata intorno alle 11.

Quando sono arrivati hanno scoperto che la bimba aveva una gamba amputata. Da qui hanno disposto il suo trasferimento urgente in ospedale, ma è proprio qui che purtroppo è deceduta.

La piccola non ce l’ha fatta a sopravvivere, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto cosa fare per la famiglia.