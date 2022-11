Genitori lasciano il loro bambino di 4 anni solo in casa: l'intervento degli agenti ha evitato il peggio

Un episodio davvero straziante e che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi, è quello avvenuto lo scorso 30 ottobre. Un bambino di soli 4 anni è stato lasciato in casa completamente da solo dai suoi genitori. Gli agenti ora li hanno denunciati per il reato di abbandono di minore.

Una vicenda che ovviamente ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i vicini che lo hanno sentito piangere e che hanno capito che non c’era nessuno disposto a consolarlo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata del 30 ottobre. Precisamente in un appartamento di una palazzina che si trova a Desio, a Monza Brianza.

Alcuni vicini hanno sentito il suo pianto inconsolabile e si sono presto resi conto che in realtà stava accadendo qualcosa di strano. Fino a quel momento però, con la coppia non era mai accaduto nulla di insolito.

Preoccupati dalla situazione, hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine. Gli agenti, capita la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Una volta individuato l’appartamento, sono riusciti a farsi aprire proprio dal bimbo. Quest’ultimo era in lacrime e sin da subito ha detto agli agenti che era solo e che in casa con lui non c’era nessuno.

Bambino di 4 anni solo in casa: la denuncia ai genitori

I poliziotti per prima cosa hanno fatto il possibile per riuscire a tranquillizzarlo e, alla fine, hanno atteso con lui il ritorno dei suoi genitori.

I due sono tornati nell’abitazione solo poco tempo dopo. Non è ancora chiaro quale scusa hanno usato per spiegare il loro gesto e come si sono giustificati, ma la cosa certa è che gli agenti li hanno rimproverati.

Inoltre, hanno allertati la Procura dell’accaduto ed hanno deciso di denunciarli per il reato di abbandono di minore. Ora saranno solo le indagini a far luce sulla vicenda e su cosa fare con il piccolo.