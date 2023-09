Lo straziante episodio è accaduto a Vische, un comune della città di Torino. Un bambino di 4 anni ha perso la vita nell’Ape Piaggio del suo papà. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, per ricostruire gli ultimi istanti di vita del minore.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che i fatti si siano verificati la scorsa domenica 3 settembre, intorno alle 13:00, in un terreno agricolo a Vische. Dopo l’allarme, i soccorritori si sono precipitati sul posto ma per il bambino di 4 anni era ormai troppo tardi.

Le indagini delle forze dell’ordine sul decesso del bambino di 4 anni

I Carabinieri stanno indagando e stanno cercando di ricostruire l’intera dinamica della tragedia. Sembrerebbe che il bimbo sia rimasto incastrato con la testa nel finestrino dell’Ape Piaggio del suo papà.

Gli investigatori credono che il minore, forse per gioco, abbia provato ad intrufolarsi nel mezzo, rimanendo incastrato con la testa nel finestrino. Quest’ultimo gli avrebbe provocato una grave lesione alla base del collo. Si trovava in quel terreno agricolo insieme alla sua famiglia. Dopo l’allarme lanciato dai presenti, gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto. Purtroppo i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvare il bimbo, era già troppo tardi. Lo hanno trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, ma una volta arrivati alla struttura sanitaria, non hanno avuto altra scelta che dichiarare il suo decesso.

Le forze dell’ordine stanno indagando e ascoltando i familiari. L’Ape Piaggio è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti necessari. Per il momento, non ci sono accuse o iscritti nel registro degli indagati. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato solo di una tragica fatalità. Forse il piccolo voleva entrare nel mezzo per giocare, forse quel piccolo spazio gli è sembrato abbastanza grande per permettergli il passaggio. Purtroppo è rimasto incastrato con la testa e quella lesione al collo è risultata fatale.