Bambino di 5 anni muore durante una vacanza in famiglia: “Aiutateci a riportare il corpicino a casa”

Una vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia indimenticabile: un bambino di soli 5 anni è morto annegato in piscina

Un bambino di 5 anni ha perso la vita durante una vacanza in famiglia in Egitto. Kelan Logan Derench era partito insieme alla sorella, alla mamma e alla nonna. La straziante notizia ha fatto presto il giro del mondo.

Il bambino di 5 anni è annegato in piscina, in un momento di distrazione dei suoi familiari. La mamma è distrutta, a febbraio nascerà il suo terzo figlio. Avevano deciso di fare una vacanza in famiglia, non immaginando che si sarebbe trasformata in una tragedia che avrebbe stravolto per sempre le loro vite.

Il gesto di un’amica della mamma del bambino di 5 anni

Kelan Logan Derench era un bambino sempre allegro, estroverso e sorridente. Oggi la notizia della sua scomparsa ha spezzato il cuore di tutti coloro che conoscono la famiglia. Un’amica della sua mamma ha lanciato una raccolta fondi sul sito GoFoundMe per aiutare la donna a riportare la salma del suo bambino in Inghilterra e a sostenere tutte le spese funebri.

La famiglia di Kelan è distrutta e noi possiamo solo immaginare il dolore che stanno vivendo. Il minimo che possiamo fare come amici e come comunità, è quello di aiutarli con un sostegno finanziario, in modo che possano riportare Kelan a casa e dargli il funerale che merita.

Anche il consigliere della città è intervenuto dopo aver appreso la drammatica notizia, stringendosi all’immenso dolore della famiglia del bambino di soli 5 anni. Così come è arrivata anche la vicinanza dell’asilo che il bambino frequentava. Messaggi di cordoglio e di sostegno per una madre incinta che ha perso il suo secondogenito in modo improvviso.

Kelan era felice, energico e brillante. Ci mancherà molto e sarà per sempre ricordato con affetto.