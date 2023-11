Si chiamava Dante il 14enne che nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, ha perso la vita dopo che è rimasto incastrato al trattore guidato dal suo papà. Proprio quest’ultimo quando ha capito la gravità della situazione, disperato, ha chiamato i sanitari.

La Procura ha deciso quindi di indagare sull’accaduto e capire se si è trattata di una triste fatalità, che ha portato a conseguenze molto gravi. L’adolescente stava aiutando il padre in campagna.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 31 ottobre. Precisamente nelle campagne di Caronno Varesino, che si trova nella provincia di Varese. Per tutti loro sembrava essere una giornata di lavoro come le altre.

Il ragazzino era con il padre, perché doveva aiutarlo a tagliare un albero in un terreno privato. Non è ancora chiaro se era di una terza persona o di loro proprietà.

Da ciò che è emerso dietro al trattore era attaccato un attrezzo, chiamato verricello. Molto probabilmente serviva proprio per trascinare la pianta appena tagliata.

Quando all’improvviso, il ragazzino sarebbe rimasto incastrato sotto questo mezzo. Successivamente lo ha trascinato ed il papà, quando si è reso conto di ciò che era appena successo, ha subito fermato il trattore e disperato, ha allertato i soccorsi.

Le indagini dopo il decesso del 14enne

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberarlo, ma anche per mettere in sicurezza il mezzo. Tuttavia, quando lo hanno affidato ai medici, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Anche i Carabinieri del Comando provinciale di Varese, sono arrivati sul luogo e di conseguenza, hanno avviato le indagini del caso. Anche la Procura sta facendo gli accertamenti di routine.

Tutta la comunità è ora sconvolta da quanto successo. In tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, ma anche mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, vista la grave e straziante perdita che hanno subito. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.