Bambino di 8 anni morto risucchiato dallo scarico delle terme: recuperato il corpo

La tragedia, difficile da raccontare, è accaduta ieri intorno alle 18:30. Dopo due ore, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del bambino di 8 anni caduto nel tubo di scarico di uno degli impianti delle Terme di Cretone.

Stephan, questo il nome del bambino di 8 anni, ha perso la vita, risucchiato dallo scarico della piscina. Si trovava nelle Terme di Cretone, in vacanza con la sua famiglia. Intorno alle 18:30 è accaduto qualcosa di inaspettato, qualcosa di imprevedibile, una tragedia sconvolgente che nessuno dimenticherà mai. Gli altoparlanti hanno iniziato ad avvisare tutti i presenti di recarsi alle uscite, per una chiusura imminente.

La piscina più grande si stava svuotando, quando il bambino di 8 anni è caduto nell’acqua.

I presenti hanno cercato di aiutarlo, ma non sono riusciti a contrastare la violenza dell’acqua, in pochissimo tempo è stato risucchiato all’interno del tubo ed è stato completamente inghiottito dallo scarico.

In breve tempo, vigili del fuoco e operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto. Hanno cercato di raggiungere Stephan nel modo più rapido possibile, ma ogni tentativo è fallito. La pressione era troppo forte. Dopo più di due ore, i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo senza vita di quel bambino.

Bambino di 8 anni perde la vita alle Terme di Cretone: aperte le indagini

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara e le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo di indagine. Gli agenti vogliono accertare tutte le responsabilità e chiarire alcuni punti. Come Stephan è caduto in piscina? Si è gettato o è scivolato? Perché la struttura stava effettuando lo svuotamento e la pulizia della vasca nonostante ci fossero diversi ospiti? Il complesso è stato posto sotto sequestro e ora sarà la Procura a trovare le risposte. È stata anche disposta l’autopsia sul corpo senza vita del bambino di 8 anni.

Le Terme di Cretone sono situate di in località Cretone di Palombara Sabina (Roma). La struttura è dotata di tre grandi piscine, tra le quali una per i bambini, alimentate a ricambio notturno. L’acqua è calcica-sulfurea e garantisce proprietà terapeutiche e cosmetiche.