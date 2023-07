Le forze dell’ordine stanno facendo tutte le indagini del caso per la straziante vicenda del bimbo di 2 anni che purtroppo è deceduto dopo esser caduto in acqua. Stanno visionando tutti i filmati di video sorveglianza della zona, per ricostruire i momenti precedenti al dramma.

L’unica persona che gli inquirenti hanno deciso di iscrivere sul registro degli indagati è proprio il nonno. Risulta essere indagato per il reato di mancata vigilanza e delitto colposo.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di sabato 16 luglio. Precisamente nella casa dei nonni che si trova a a Cavazzale di Monticello Conte Otto, nella provincia di Vicenza.

La mamma da ciò che è emerso, era uscita per delle commissioni. Per questo aveva lasciato il suo bambino con il padre e quindi nonno del piccolo. Per loro sembrava essere un pomeriggio come gli altri.

Quando però la donna è rientrata in casa, un’ora dopo, ha trovato il figlio esanime dentro la piscina. Ha chiamato tempestivamente i sanitari, che alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Da ciò che è emerso il nonno si era addormentato ed il piccolo Jordan, è riuscito ad uscire scavalcando un cancello ed è entrato in acqua. Quando se ne sono resi conto per lui era ormai troppo tardi.

Lo strazio del papà del bimbo di 2 anni annegato in piscina

Sul posto oltre che i sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno avviato tutte le indagini del caso e per ora, hanno deciso di iscrivere il nonno sul registro degli indagati.

Hanno quindi disposto l’autopsia sul corpo e tutti gli accertamenti del caso, come il controllo delle telecamere di video sorveglianza della zona. Il padre del piccolo era separato dalla moglie da ormai diversi anni ed ora non riesce a farsene una ragione.

In una breve intervista con TvA, ha detto: “Come è potuto accadere!” Inoltre l’uomo, ha voluto anche dire che ha scoperto la triste notizia la sera, quando un suo amico lo ha chiamato per informarlo della scomparsa del figlio.