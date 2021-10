A Modena un bambino di 8 anni scappa da casa improvvisamente. Subito scatta l’allarme quando alcuni passanti lo hanno visto da solo per strada. Per fortuna il piccolo sta bene ed è stato ritrovato poco dopo da solo in strada, con indosso ancora il pigiama che aveva nel momento in cui ha lasciato volontariamente la sua abitazione. Perché lo ha fatto?

Fonte foto da Pixabay

Il bambino si è allontanato da solo volontariamente da casa e la famiglia se ne è accorta solo molto tempo dopo. Ha camminato per centinaia di metri a piedi, prima di essere ritrovato e di fare ritorno a casa. Il bambino vive con la sua famiglia nel quartiere Buon Pastore.

L’episodio risale alla serata di domenica scorsa. Il bambino indossava il suo pigiama e un semplice paio di ciabatte, quando le temperature iniziano ad abbassarsi. A ritrovarlo intorno alle ore 19.30 alcuni passanti che lo hanno avvistato nei pressi dell’area riservata ai cani di via Cividale.

Quando è stato lanciato l’allarme la Polizia locale di Modena, i Servizi Sociali del Comune emiliano, i sanitari del 118 e anche alcuni cittadini volontari hanno iniziato a cercare il ragazzino, che al suo ritrovamento era particolarmente spaventato.

Bambino di 8 anni scappa di casa: come sta?

A salvarlo sono state delle pattuglie del Comando di via Galilei, aiutate dagli operatori dei Servizi sociali, attivati tramite il protocollo del Pronto intervento locale, il Pris. C’era anche un’ambulanza per soccorrere il bambino che è stato subito messo al caldo.

I sanitari gli hanno anche dato da mangiare, in attesa della mamma, una donna di 47 anni che vive a Modena, intervenuta con il compagno. La donna ha detto che lo stavano cercando e che se n’erano accorti tardi perché pensavano stesse dormendo. La Polizia ora indaga e la donna è stata denunciata dalla Polizia locale con l’accusa di abbandono di minori. Ma per fortuna il bambino sta bene.