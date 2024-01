I social in queste ore sono colmi di foto e messaggi d’addio per la grandissima Sandra Milo. L’attrice italiana si è spenta per sempre ieri, a Roma, all’età di 90 anni.

Sandra Milo ha esalato il suo ultimo respiro mentre stringeva la mano dei suoi figli e le zampette dei suoi due amati cagnolini, nel letto della sua casa, proprio come aveva sempre desiderato e come aveva richiesto. I suoi figli li hanno definiti i giorni più difficili, purtroppo l’attrice si era ammalata da un po’ di tempo.

Oggi, alle 8:25 del mattino, nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce.

Immortale, è così che era diventata per tutti. Con il suo essere sempre sorridente e positiva. Lei stessa in una delle ultime interviste aveva confessato di non avere paura di lasciare questo mondo, perché sarebbe toccato a tutti prima o poi. Ne era certa, sarebbe andata in Paradiso, perché aveva sempre fatto del bene nella vita o come lei stessa aveva detto, ci aveva provato.

Tra i tanti colleghi che in queste ore la stanno ricordando, c’è anche Barbara D’Urso. La conduttrice ha condiviso poche parole dedicate a Sandra Milo, ma colme di significato.

Sandra… Tanto tempo passato insieme… Due anni di turnée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… un abbraccio ai tuoi figli 🖤 #gliartistinonmuoionomai 🌹

Un’amicizia grande che per sempre resterà nel cuore di Barbara D’Urso. Un dolore che la conduttrice ha voluto condividere con tutt’Italia, in omaggio di una delle attrici più grandi degli ultimi anni.

Sandra Milo si è spenta per sempre all’età di 90 anni, ma la sua impronta resterà indelebile. La musa di Fellini continuerà a vivere per sempre nel cuore degli italiani.