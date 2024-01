"Ad un certo punto toccherà anche a me e andò in Paradiso". Le ultime parole di una delle attrici più amate: addio a Sandra Milo

Una delle attrici più amate del cinema italiano si è spenta ieri, all’età di 90 anni. Sandra Milo è morta a Roma, circondata dall’amore della sua famiglia, come aveva sempre desiderato. Ne aveva parlato proprio in una delle sue ultime interviste con il Corriere.

Ho 90 anni ma non ho paura di morire, a un certo punto toccherà anche a me. Da bambina, tra bombardamenti e violenze, la possibilità di morire era quotidiana: non si poteva avere paura. Non credo all’inferno. Oltre la morte c’è il paradiso. Io mi vedo lì perché ho cercato di fare del mio meglio e a volte ci sono riuscita.

Aveva solo 15 anni quando si è sposata e per ben 17 anni ha amato Fellini. Lo aveva raccontato proprio lei nella stessa intervista. Quel primo bacio, dato a Cinecittà, che l’aveva fatta svenire.

Quando mi ha chiesto di seguirlo, ho detto no. Temevo si pentisse e che l’amore sarebbe finito.

Si era ammalata da qualche tempo e gli ultimi giorni sono stati strazianti. Sono stati i figli a raccontare della scomparsa della loro amata mamma. I dettagli non sono stati ancora resi noti, ma gli ultimi giorni sono stati quelli più difficili, per Sandra Milo e per loro. Le sono stati accanto il più possibile, proprio come lei aveva sempre desiderato. Le hanno stretto la mano forte, a turno, accompagnandola fino all’ultimo respiro, esalato proprio nel suo letto.

Una madre fantastica, che li ha sempre protetti e che per loro avrebbe fatto qualsiasi cosa. È così che oggi i suoi figli la ricordano. Sandra Milo ha avuto tre figli, Deborah nata dalla relazione con Moris Ergas e Ciro e Azzurra nati dalla relazione con Ottavio De Lellis.

Sono stati proprio loro ad annunciare la scomparsa di una delle più grandi attrici, attraverso un post su Facebook. Post che ha spezzato il cuore dell’intera Italia: