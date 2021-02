Un drammatico incidente stradale è avvenuto tra Molfetta e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Purtroppo Rosanna Bernocco non ce l’ha fatta ed ha perso la vita a soli 20 anni. I tentativi dei sanitari intervenuti sul posto, per lei sono risultati del tutto inutili. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Un evento terribile, che ha scosso l’intera comunità. Sui social nelle ultime ore sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio, da parte di molte persone che conoscevano la ragazza.

Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato nella mattinata di venerdì 5 febbraio. Precisamente sulla strada provinciale 56, tra Molfetta e Ruvo di Puglia.

La ragazza era a bordo di una Fiat Punto, con un suo amico che era alla guida. All’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con una donna che era alla guida di Volkswagen Golf.

Rosanna a causa del grave impatto, è stata sbalzata fuori dall’auto. Invece l’altro ragazzo, è rimasto incastrato tra le lamiere. Infatti sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarlo.

I sanitari arrivati sul luogo dell’incidente, hanno provato per diversi minuti a rianimare la giovane, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Purtroppo il suo cuore non ha mai ripreso a battere ed infatti, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Grave incidente stradale, morta Rosanna Bernocco: la dinamica

Gli agenti intervenuti, hanno deciso di bloccare la strada al traffico per diverso tempo. Hanno fatto tutti i rilievi del caso ed al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la macchina con a bordo i due ragazzi, abbia sbandato improvvisamente. Per questo all’altezza di una curva, hanno invaso l’altra corsia e l’altra automobilista non è riuscita ad evitare l’impatto.

Tuttavia, gli agenti stanno ancora lavorando per capire cosa sia accaduto e anche per stabilire le eventuali responsabilità. Le altre due persone coinvolte, hanno riportato dei traumi, ma non risultano essere in pericolo di vita. Rosanna purtroppo non ce l’ha fatta e i sanitari non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.