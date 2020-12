Bari, mamma positiva al virus sottoposta ad un cesareo e ricoverata in terapia intensiva, ora sta bene

Dopo più di un mese dal suo improvviso parto, Luciana De Rosa, potrà finalmente passare il suo primo Natale insieme ai suoi 2 gemelli. La mamma positiva al virus, ha passato circa 18 giorni in terapia intensiva, poiché le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente.

Una vicenda che ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma che ha allarmato in fretta tutta la famiglia. Il marito era molto preoccupato per le condizioni di salute della moglie.

Il tutto è iniziato il 2 novembre. La donna incinta ha iniziato ad accusare i primi sintomi del Coronavirus. Di conseguenza ha deciso di sottoporsi al tampone ed è proprio a quel punto che ha scoperto di essere positiva.

Da quel momento le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente. Infatti i medici, in un primo momento hanno deciso di ricoverarla nel reparto di ostetricia.

Da una Tac hanno scoperto che la giovane mamma era affetta da una Polmonite Interstiziale. Hanno provato a sottoporla a tutte le cure necessarie, ma nel giro di pochi giorni, hanno notato che non c’erano miglioramenti nelle sue condizioni.

Infatti, lo scorso 6 novembre non hanno potuto far altro che sottoporla ad un cesareo d’urgenza e subito dopo sono stati costretti a ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

Mamma positiva al Covid: le cure

CREDIT: LA REPUBBLICA

Per 18 lunghi giorni i medici, per provare a salvarle la vita, l’hanno sottoposta al trattamento con il plasma iperimmune e alla fine, sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano. Infatti hanno potuto anche trasferirla in un altro reparto.

Luciana ha potuto abbracciare i suoi 2 gemellini lo scorso 4 dicembre, quasi un mese dopo la loro nascita. Per fortuna, tutti ora sono in ottima salute ed infatti la donna è potuta anche tornare a casa con i suoi familiari.

Per queste persone questo sarà un Natale davvero speciale, poiché il tutto si è concluso nel migliore dei modi. La giovane coppia potrà passare queste feste, con i loro piccoli.