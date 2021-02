Un altro terribile decesso ha scosso la comunità di Santeramo in Colle, un piccolo comune in provincia di Bari. Purtroppo, Maria Lobefaro ha perso la vita pochi giorni dopo essere risultata positiva al Covid-19. I medici nelle settimane in cui era ricoverata in ospedale, hanno fatto il possibile, ma il suo cuore non ha retto.

Un evento tragico, che ha spezzato i cuori di tutti. La donna di 44 anni, era molto conosciuta proprio per il suo lavoro da insegnante di sostegno. Era amata ed apprezzata per la sua dolcezza e la sua generosità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato la scorsa notte all’ospedale di Perinei, ad Altamura.

Maria era risultata positiva al Covid lo scorso 31 gennaio. Il sindaco aveva sospeso l’attività scolastica, fino al 13 febbraio, proprio perché erano stati riscontrati 36 casi di Coronavirus, riconducibili all’ambito scolastico.

Tuttavia, la situazione della giovane insegnante si è aggravata tempestivamente ed i medici hanno deciso di ricoverarla. Il fratello, in un’intervista con Repubblica, ci ha tenuto a precisare che non aveva altre patologie pregresse, ma che purtroppo era in sovrappeso.

Infatti, vista la criticità della sua condizione, i medici hanno scelto di ricoverarla in terapia intensiva. È proprio in questo reparto che il cuore di Maria ha cessato di battere per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti quelli che l’hanno conosciuta.

Morte Maria Lobefaro: il messaggio del sindaco

Il sindaco Fabrizio Baldassarre è stato il primo ad annunciare la triste notizia sui social. Sul suo profilo Facebook, per informare tutta la comunità, ha scritto:

Maria non ha superato la battaglia contro il Covid-19 ed è volata in cielo. Esprimo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione il cordoglio sincero alla famiglia di Maria e mi stringo con affetto a tutta la comunità scolastica di Santeramo. Era una professionista seria e disponibile, costantemente pronta al sorriso ed all’accoglienza degli alunni, con i quali esercitava la propria delicata missione.

La giovane donna viveva con la madre di circa 70 anni ed anche quest’ultima è risultata positiva al Covid. I medici vista l’età e la sua condizioni, l’hanno ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Acquaviva delle Fonti.