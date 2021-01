Elsa Larkins è una giovane mamma di soli 34 anni, che a causa del Covid è ricoverata in terapia intensiva da oltre due mesi. Purtroppo le sue condizioni sono critiche e i medici hanno deciso di sottoporla ad un cesareo per salvare la vita della piccola.

CREDIT: FACEBOOK

Tommy, il marito della donna, è stato costretto a dire alle sue due figlie Melisa ed Alba, che molto probabilmente non rivedranno mai più la madre. I medici non sanno se riuscirà a vincere questa battaglia.

Tutto è iniziato prima di Natale. Elsa era incinta al settimo mese, della sua terza bambina e tutta la famiglia era al settimo cielo. Un giorno, la donna ha iniziato a mostrare i sintomi del Coronavirus.

Proprio per questo motivo, ha deciso di sottoporsi al tampone, che ha dato esito positivo. In un primo momento si è messa in isolamento domiciliare, ma ad un certo punto la sua situazione è peggiorata drasticamente. Tommy ha deciso di chiedere l’intervento dei sanitari, che a loro volta hanno deciso di ricoverarla al Kingston Hospital, di Londra.

Da quel momento la situazione di Elsa, che non ha altre patologie pregresse, è peggiorata ulteriormente. Infatti è stata intubata e ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva. I medici, viste le sue gravi condizioni, hanno avvisato il marito che i suoi polmoni sono compromessi, per questo non sanno se riuscirà a sopravvivere. Di conseguenza, per salvare la piccola, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo.

La piccola Florence, quando è venuta al mondo, pesava circa 1,4 chilogrammi. Il papà è riuscito a vederla per la prima volta, esattamente un mese dopo la sua nascita.

Elsa Larkins mamma positiva al Covid: il racconto del marito

Nonostante siano passati quasi due mesi dal suo ricovero, le condizioni di Elsa sono ancora molto critiche. Purtroppo tutti i tentativi del medici per salvarla, non stanno portando ai risultati sperati. Tommy, in un’intervista con The Mirror, ha dichiarato:

Era una situazione pericolosa sia per lei, che per la bambina che non era ancora nata. È terribile, non avrei mai immaginato di poter vivere un dolore simile. I medici mi hanno detto che avrei potuto perderle entrambe, nella stessa notte. Non lo augurerei mai a nessuno.