Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella giornata di domenica 30 ottobre, nella provincia di Bari. Un’anziana signora ha imboccato la tangenziale contromano e purtroppo si è scontrata con l’auto guidata da Antonella Festa. Per quest’ultima non c’è stato più nulla da fare.

La notizia si è diffusa molto velocemente e sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto ricordarla, soprattutto per la sua grande voglia di vivere. Ha lasciato un vuoto incolmabile.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di domenica 30 ottobre. Precisamente lungo la Strada Statale 16 Adriatica, la Tangenziale che si trova nella provincia di Bari.

L’anziana signora di 70 anni alla guida della Dacia Duster, era in auto e con lei c’era anche sua figlia disabile. Non si sa come sia potuto accadere, ma ha imboccato la strada contromano.

Solo pochi metri dopo esser entrata in Tangenziale, si è scontrata frontalmente contro la Mercedes Classe A, guidata proprio da Antonella. Le due macchine sono andate completamente distrutte e tutte e 3 le donne sono rimaste incastrate tra le lamiere dei veicoli.

I passanti vista la gravità dei fatti, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il decesso straziante di Antonella Festa

Dopo che i pompieri hanno liberato tutti dalle auto, per Antonella non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo a causa del forte scontro, ha perso la vita praticamente sul colpo.

La signora e la figlia invece, risultano essere ricoverate in ospedale, ma non è ancora chiaro se siano in pericolo di vita o meno. Il decesso improvviso di questa donna ha sconvolto migliaia di persone. Di conseguenza sui social, sono davvero tanti i suoi amici che hanno voluto ricordarla. In uno dei messaggi c’era scritto: