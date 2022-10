Dramma a Barletta, Marilena Daddato è morta in ospedale dopo 4 lunghi mesi dall'incidente in scooter con il fidanzato

Un triste epilogo è quello che ha visto coinvolta una ragazza di 19 anni, chiamata Marilena Daddato. Purtroppo dopo 4 mesi dal sinistro avuto mentre era in sella al motorino con il suo fidanzato, ha perso la vita mentre era in ospedale.

Sono davvero tante le persone sconvolte da questo triste epilogo. In molti speravano qualcosa di totalmente diverso, anche per i familiari che hanno sempre pregato in un lieto fine.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso giugno. Precisamente lungo via Carlo Alberto della Chiesa, proprio mentre i due fidanzati erano in sella al motorino.

Da ciò che è emerso pare che il ragazzo alla guida del veicolo a due ruote, improvvisamente ha perso aderenza con l’asfalto. Nello scontro prima si sono scontrati con una macchina che era parcheggiata e successivamente sono finiti a terra.

Non è ancora chiaro se erano appena andati o stavano andando a casa del ragazzo per riprendere il casco. Le condizioni di Marilena Daddato sono apparse disperate sin da subito.

Purtroppo ha perso i sensi e non si è mai risvegliata. Da quel momento infatti è entrata in coma e nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, il cuore della ragazza nella giornata di sabato ha cessato di battere per sempre, nello sconforto dei dottori ed anche dei familiari.

Marilena Daddato il giallo delle analisi del fidanzato

Il fidanzato che era proprio alla guida del veicolo a due ruote, inizialmente era accusato di lesioni gravi, ma ora dovrà rispondere del reato di delitto stradale.

Inoltre, c’è anche il giallo delle analisi, a cui gli inquirenti non trovano una risposta. Questo perché pochi minuti dopo il sinistro, lo hanno trasportato in ospedale e dagli esami di routine, è risultato positivo alle sostanze stupefacenti.

Tuttavia, quando i medici hanno ripetuto le analisi poso tempo dopo, è risultato pulito. La famiglia chiede giustizia e verità. Marilena aveva 19 anni ed ancora tutta la vita davanti.