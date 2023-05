Un male incurabile ha portato via per sempre Beatrice Alfinito, leggenda dell'atletica umbra ed ex promessa dello sport italiano

Una notizia molto triste si è diffusa nelle ultime ore ed ha sconvolto l’intero mondo dell’atletica italiana. Beatrice Alfinito, atleta e velocista umbra, che da giovane aveva raggiunto risultati eccellenti a livello italiano ed internazionale, si è spenta per sempre all’età di soli 35 anni. A portarla via, un male incurabile con cui ha lottato a lungo ma che alla fine l’ha sconfitta.

Gli ultimi giorni sono stati davvero drammatici per il mondo dello sport italiano, con alcuni campioni o promesse di diverse discipline che, in circostanze differenti, purtroppo hanno lasciato questa vita.

Lo scorso 7 maggio è deceduto Michele Sica, ex campione del mondo juniores e vice campione europeo senior del pattinaggio artistico. Aveva solo 26 anni ed è scomparso dopo essere caduto dal balcone di casa sua, a Sala Bolognese.

Domenica pomeriggio, sul Cremona Circuit, ha invece perso la vita Davide Rolando, 47 anni, pilota esperto di motociclette. Era impegnato nelle prove libere della gara Race Attack.

Ieri, martedì 9 maggio, si è spenta per sempre Beatrice Anfinito, ex promessa dell’atletica leggera italiana.

Come è morta Beatrice Alfinito

Beatrice viveva nella frazione Lama del comune di San Giustino, piccolo comune umbro della provincia di Perugia.

Era conosciuta in tutta la zona in primis per la sua bontà d’animo e per la sua gentilezza, ma anche per le straordinarie doti atletiche che aveva dimostrato di avere negli anni passati, quando è stata una vera stella dell’atletica italiana.

Ha partecipato, come si legge nella nota pubblicata dalla FIDAL, “ai Mondiali juniores di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4×100 correndo in prima frazione, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria con record personali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri“.

I sogni di gloria erano andati persi quando, a seguito di gravi infortuni, aveva dovuto abbandonare la carriera.

La sfortuna nella vita di Beatrice non ha purtroppo deciso di fermarsi lì. Qualche anno fa, infatti, l’ex campionessa aveva scoperto di avere un bruttissimo male che l’ha colpita al midollo osseo.

Un tumore contro il quale ha lottato duramente e a lungo, ma al quale alla fine ha dovuto arrendersi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Trai tanti, anche la toccante nota pubblicata proprio dalla FIDAL, con il presidente Stefano Mei che ha mostrato vicinanza alla famiglia della atleta.