Tragedia devastante quella avvenuta ieri pomeriggio sul Cremona Circuit di San Martino al Lago. Durante la sessione di prove libere della categoria Race Attack, ha perso la vita Davide Rolando, pilota 47enne originario e residente di Almese, in provincia di Torino. È caduto e un altro pilota non ha potuto far nulla per evitarlo. Inutili i soccorsi dei medici presenti a bordo pista.

Un week end drammatico per diverse tragedia avvenute in Italia e che hanno coinvolto diversi sportivi, che hanno perso la vita in circostanze differenti.

Sabato, Michele Sica, giovane campione di pattinaggio artistico, si è spento dopo essere caduto dal balcone della sua casa a Sala Bolognese. Aveva solo 26 anni, era stato campione del mondo nella categoria juniores e vice campione europeo nella categoria senior.

Ieri, durante la mezza maratona di Terrasini, l’esperto podista Angelo Falletta, 62enne palermitano, ha accusato un malore e si è accasciato a terra durante la gara. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale dove purtroppo si è spento poco dopo.

Sempre ieri, a Roma, ha perso la vita Luca Misantoni. L’amatore motociclista di 50 anni aveva partecipato ad un raduno di Ducati nella Capitale e, a fine giornata, stava tornando verso casa, a Viterbo. L’impatto contro un autobus della Cotral si è rivelato fatale.

Ha vissuto i suoi ultimi momenti di vita su una motocicletta anche Davide Rolando, esperto motociclista di 47 anni, che ieri pomeriggio ha perso la vita sul Cremona Circuit di San Martino al Lago.

La dinamica dell’incidente di Davide Rolando

L’uomo, originario di Almese, in provincia di Torino, stava effettuando la sessione di prove libere per il gran premio della categoria Race Attack.

All’improvviso ha perso il controllo dalla sua BMW di cilindrata 1000 ed è caduto a terra. La sfortuna è stata quella di non scivolare sulla ghiaia, ma di rimanere al centro della pista.

Pochi istanti dopo è sopraggiunto un altro pilota, che non ha potuto far nulla per evitare Davide o per fermarsi in tempo, travolgendolo in pieno.

I medici presenti a bordo pista lo hanno subito raggiunto e soccorso, iniziando le classiche manovre di rianimazione. Sul posto anche un elisoccorso, il cui intervento è stato interrotto prima del decollo.

Il pilota aveva riportato traumi troppo gravi e il suo cuore fermo, non ha più ripreso a battere.

Momenti di shock e dolore sulla pista e nel paddock. L’ambiente motociclistico piemontese ha espresso cordoglio per la famiglia di Davide Rolando, con dei toccanti messaggi postati sui social.