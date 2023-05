Un lutto molto grave e completamente inaspettato ha colpito, nella giornata di ieri, il mondo dello sport italiano, in particolare quello del pattinaggio artistico. Michele Sica, campione del mondo juniores e medaglia d’argento agli europei senior del 2018, è scomparso a soli 26 anni. Come riporta Il Resto del Carlino, il giovane sarebbe caduto dal balcone di casa sua, a Sala Bolognese.

Nato nel 1997, Michele Sica ha dimostrato fin da bambino un talento smisurato nel pattinaggio artistico, tanto da iniziare a gareggiare e vincere fin dalla tenera età.

Diversi i traguardi importanti e i premi vinti nel corso della sua breve carriera. Nel 2015, a soli 18 anni, era riuscito a vincere il titolo di campione del mondo nella categoria Juniores.

Due anni più tardi, nella categoria Senior, si era piazzato al secondo gradino del podio ai campionati europei di Lagoa, in Portogallo.

Oltre alla sua carriera da atleta, Michele aveva studiato ed era diventato un ottimo allenatore. Amava seguire i giovani atleti e accompagnarli nel loro percorso di agonisti.

Michele Sica se ne è andato ieri e, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, lo ha fatto in circostanze drammatiche. Sarebbe infatti caduto dal balcone di casa sua a Sala Bolognese. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto autonomo.

Matteo faceva parte della Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. La società, in un toccante post sui social, ha scritto:

La Rinascita Sportlife di Rimini, una delle società sportive del settore più importanti d’Italia, ha scritto così su Facebook:

È con immenso dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di uno dei ragazzi che hanno fatto parte della nostra società. Michele ora sei libero, tu ora puoi pattinare felice senza sentire la fatica, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! Dovremmo imparare dal tuo esempio, dovremmo godere di ogni attimo della vita, per te. Dovremmo ridere più forte così da farci sentire da te, dovremmo sognare più forte i sogni che non vivrai tu. Dovremmo amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te. Non oggi però, perdonaci. Lo faremo, te lo promettiamo, ma oggi il freddo nelle ossa è più forte di tutto. Che la tua immagine resti impressa per sempre in questo universo tecnologico che forse, in qualche strano modo, vince anche la morte. A te.