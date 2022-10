Lutto nella provincia di Belluno, Paola Bona è morta a 44 anni per un brutto male: ha affidato il suo ultimo addio ai social

Si è spenta per sempre all’età di 44 anni Paola Bona, una donna, ma soprattutto un’artista, che era molto conosciuta proprio per la sua passione. Prima di andare via da questo mondo ha voluto affidare ai social un suo ultimo messaggio, affinché tutti si ricordino di lei.

Una perdita davvero straziante che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto la famiglia. Tutti in questi mesi hanno sperato in un miracolo, che purtroppo non è mai arrivato.

Paola Bona aveva 44 anni e da tempo stava lottando con forza e coraggio contro un brutto male. Ci ha messo tutta sé stessa, ma negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente.

Lei probabilmente sapeva molto bene che il suo destino era ormai segnato. Infatti nella giornata di domenica 9 ottobre, ha voluto scrivere un ultimo messaggio di addio ai suoi amici e ai suoi conoscenti. Nel post ha scritto:

La vita è breve non sprecatela in inutili screzi, ma dipingetela di colori vivaci. Ricordatevi di me, con amore Paola!

La carriera di Paola Bona come artista

Paola nata a Tambre, nell’ultimo periodo si era trasferita a Sedico, sempre nella provincia di Belluno. Lavorava a De Rigo Vision, ma era conosciuta soprattutto per la sua passione per la pittura.

In tanti hanno potuto apprezzare le sue opere in diverse mostre, una delle ultime è quella che ha fatto a Limana. Era innamorata del suo hobby e voleva farlo vedere a tutti, per far apprezzare anche agli altri i suoi dipinti.

Si era sposata con Christian Roldo ed oltre al marito, lascia la mamma, il padre, la suocera, i cognati e la nonna. I funerali sono previsti per il pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, nella chiesa di Sedico. Nel manifesto funebre la famiglia ha fatto scrivere una frase di Borges: