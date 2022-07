Avrebbe dovuto sposarsi oggi nella chiesa in cui si terrà una veglia in sua memoria. Mariasofia Paparo è stata stroncata da un infarto

Si terrà oggi, alle 20:30, nella chiesa Di Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, la veglia in memoria di Mariasofia Paparo. La 27enne è morta a seguito di un infarto lo scorso mese di aprile. Avrebbe dovuto sposarsi proprio il 13 luglio.

La scomparsa della campionessa di nuoto ha sconvolto la famiglia, gli amici e l’intera comunità. Pochi giorni dopo la morte, avrebbe compiuto 28 anni.

Proprio in piscina, Mariasofia Paparo aveva conosciuto Matteo, il futuro sposo. Si erano promessi amore eterno nel mese di marzo e avrebbero dovuto sposarsi in quella stessa chiesa, che oggi sarà colma di persone in lacrime e devastate da una perdita così prematura e ingiusta.

Il 28 aprile avrebbe anche dovuto discutere la sua tesi. L’Università Parthenope ha voluto conferirle una laurea alla memoria, durante una bellissima cerimonia davanti alla sua mamma, alla sorella, ai parenti e agli amici di nuoto.

Anche il Primo Cittadino di San Giorgio a Cremano ha voluto spendere qualche parola dopo la devastante tragedia. Ecco le parole di Giorgio Zinno:

Sarà forse un altro giorno difficile per la famiglia e per chi le voleva bene. Ma il ricordo, l’impegno e il sorriso della nuotatrice e studentessa sangiornese resterà indelebile ed esemplare per tutti.

La morte di Mariasofia Paparo

I funerali della giovane sono stati celebrati il 12 aprile, tantissime persone hanno voluto partecipare alla funzione, per salutarla un’ultima volta. Mariasofia Paparo era molto giovane, ma era riuscita a diventare una nuotatrice di grande talento. Era prossima a realizzare ogni suo sogno, dalla laurea al matrimonio. Purtroppo la vita con lei è stata ingiusta.

È stata colpita da un infarto a soli 27 anni. Un dramma che nessuno potrà mai dimenticare, ma il suo sorriso e la sua forza continueranno a vivere per sempre nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e che l’amavano.