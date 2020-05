Belluno, trovato morto Carlo Manfroi: le ricerche sono durate per giorni Belluno, dopo diversi giorni di ricerche, è stato trovato morto Carlo Manfroi: era in un dirupo

Le speranze di ritrovare Carlo Manfroi sano e salvo ormai sono finite. È stato trovato morto in un dirupo. I soccorritori intervenuti, quando lo hanno visto, non hanno potuto fare nulla, se non dichiararne il decesso. La famiglia, proprio come la comunità, è distrutta e sconvolta per la grande e dolorosa perdita.

Un evento terribile, che ha scioccato tutte le persone che conoscevano l’uomo e anche tutti i suoi familiari, che da quando è scomparso, hanno sperato di poterlo riabbracciare e di rivederlo il prima possibile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Cenceniche Agordino, un piccolo comune in provincia di Belluno. Il dramma è iniziato nella mattinata di sabato 23 maggio.

L’uomo era uscito per fare la sua solita passeggiata nella mattinata, intorno al suo paese. Con lui c’era anche il suo cane. Lo faceva spesso e non era mai accaduto nulla di strano.

Intorno alle 13:30, la moglie ha visto tornare a casa il cucciolo da solo e da quel momento ha iniziato ad allarmarsi. Prima di chiamare le forze dell’ordine, ha deciso di aspettare, ma alla fine, intorno alle 16:00 ha fatto partire la denuncia.

Le ricerche sono partite immediatamente ed i Vigili del Fuoco, insieme al soccorso alpino di Agordo, Val Biois, Sagf ed Alleghe, hanno iniziato subito a perlustrare tutta la zona.

Sono arrivati alla Ferrata Fiamme Gialle e dopo hanno esteso le ricerche in tutte le zone vicino. Nella giornata di ieri, le loro speranze sono finite.

Il corpo di Carlo Manfroi è stato ritrovato ormai senza vita in un dirupo. È stato inutile anche l’intervento dei soccorritori, che ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. La famiglia, proprio come la comunità, speravano in un lieto fine, che purtroppo non c’è stato.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.