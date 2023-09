Una storia straziante, purtroppo conclusa con il più tragico degli epiloghi, è quella di Ben Cull. Il giovane, ex stella del calcio giovanile inglese ed europeo, si è spento per sempre nella giornata di venerdì a soli 24 anni. Lo scorso agosto, consapevole del terribile destino che lo stava attendendo, aveva chiesto alla sua fidanzata Daisy di sposarlo. Oggi il dolore della giovane è inconsolabile.

Aveva commosso tutti la proposta di matrimonio che Ben, un ragazzo come tanti, innamorato della sua metà, ma che purtroppo sapeva benissimo del destino tragico che gli sarebbe spettato, aveva fatto a Daisy Morrison.

In un commovente post aveva pubblicato delle dolcissime foto scattate nell’ospedale in cui lui era ricoverato per le dolorose cure, alle quali ha aggiunto queste toccanti parole:

Vuoi sposarmi? ❤️Daisy lo avevo programmato dall’anno scorso… Questo non è esattamente quello che avevo in mente quando volevo dirti cosa provavo per te e come avrei potuto chiedertelo! Dal momento in cui ti ho incontrato ho capito che eri diversa in ogni modo giusto, mi hai cambiato in meglio, ti ho incontrato ragazzo e sono qui ora uomo. Non conosco una sola persona che farebbe quello che hai fatto tu e sopporterebbe quello che hai sopportato tu ed è così che so che non vorrei mai passare la mia vita senza di te! Ti prometto che combatterò con tutte le mie forze per poterti vedere camminare lungo quell’isola e prometto di ricordarti il mio amore per te ogni singolo giorno per tutto il tempo che avrò vita!

Ben Cull non ce l’ha fatta

Non è solo il sogno di amore di Ben Cull che si è interrotto, ma anche quello di una carriera potenzialmente stellare nel mondo del calcio.

Cresciuto nelle giovanili del Southampton, aveva attirato le attenzioni su di sé, tanto da essere convocato in diverse occasioni anche nelle giovanili della nazionale inglese.

Poi, a 17 anni, la terribile diagnosi che lo ha costretto ad interrompere la sua carriera. Un sarcoma di Ewing, una rara forma tumorale che ha colpito le ossa e i tessuti molli e che alla fine, dopo 6 anni di dura lotta, lo ha portato via per sempre a soli 24 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Particolarmente commovente quello dello stesso club che lo ha cresciuto, ma straziante più di tutti lo è stato quello di Daisy, la ragazza che gli è sempre restata affianco e che ora ha un vuoto indicibile nel cuore.

Ad annunciare la morte dell’ex calciatore ci ha pensato la stessa Daisy.

Le parole di Daisy

“L’addio più difficile. Ieri ho perso tutta la mia vita, il mio fidanzato, la mia anima gemella, la mia persona, il mio intero mondo. Ho sempre sperato e pregato che questo giorno non arrivasse mai e poi mai. Mi fa male il cuore fisicamente e non ho mai provato un dolore come questo. Mia mamma e mio papà non avrebbero potuto scegliere un’anima gemella migliore per me, ti adoravano, ti considerano un figlio e stanno soffrendo così tanto in questo momento“.

La giovane, completamente distrutta, afferma di aver perso la ragione per cui sorrideva ogni giorno, la prima persona a cui si rivolgeva per un problema. In conclusione, poi: