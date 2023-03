Un lutto devastante ha colpito nei giorni scorsi Ben Kweller. Il musicista classe 1981 statunitense ha annunciato in prima persona, sui propri canali social, la scomparsa prematura ed improvvisa di suo figlio Dorian Zev. Il ragazzo aveva solo 16 anni e si è spento a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.

Nato a San Francisco nel 1981, Ben Kweller si è trasferito da bambino in Texas e lì, a soli 12 anni, ha fondato la sua prima band, i Radish, insieme a John Kent e Ryan Green.

Dotato di grandi doti vocali e da polistrumentista, Kweller ha pubblicato i suoi primi album nel 1994 e 1995. Nel 2001, invece, ha firmato un contratto con la ATO Records, che ha pubblicato il suo primo album Sha Sha nel 2002.

Il musicista ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita e due figli. Uno dei quali, il primo, Dorian Zev Kweller, è purtroppo venuto a mancare qualche giorno fa a soli 16 anni.

A dare il triste annuncio ci ha pensato lo stesso cantante, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di suo figlio e l’ha accompagnata con una struggente lettera di stima, amore eterno, dolore. Ecco le sue parole:

“Non avrei mai voluto, ma devo dirlo… Nostro figlio, Dorian Zev Kweller, è morto ieri notte. Aveva solo 16 anni ed era una vera leggenda. Anima gentilissima, amorevole, amico di tutti. Se lo conoscevi, lo sai. Non lo dimenticheremo mai finché saremo qui sulla terra. Per favore, mantieni vivo il suo spirito con i tuoi ricordi e la musica che ha composto:@reallyzev“.

Dorian Zev scriveva e registrava canzoni ogni giorno. Un vero poeta dal giorno in cui ha iniziato a parlare. Sono state pubblicate solo poche delle sue registrazioni, ma era sulla buona strada. Aveva così tanti progetti!!! Il suo primo concerto sarebbe stato tra due settimane. Il mio ultimo messaggio con lui riguardava il merchandising che voleva realizzare. Il mio bambino era sulla linea di partenza con così tanta vita davanti a sé… Non ho idea del perché succedano cose del genere. Siamo completamente sotto shock e non sappiamo cosa riserva il futuro. Lizzy, Judah ed io non abbiamo idea di come affrontare questo disastro. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno e ci scusiamo se siamo lenti a rispondere ai messaggi. 💔