Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite ed amate. La sua semplicità, la sua simpatia e il modo in cui parla, sono le qualità che il pubblico preferisce di più.

La nota cuoca è solita anche condividere i momenti importanti della sua vita. Ha reso tutti i partecipi della scomparsa del suo cane Nuvola, dell’adozione di Cloud e di quando è stata operata alla schiena e si è dovuta allontanare per un po’ dalla sua amata cucina.

Recentemente, Benedetta Rossi si è mostrata in lacrime sui social. Aveva bisogno di sfogarsi e ha voluto farlo con tutte quelle persone che ogni giorno la seguono e la sostengono. Spesso ha mostrato le foto della nonna e della zia sui suoi canali social. Purtroppo le condizioni di salute delle due donne sono peggiorate.

È un po’ complicato per me questo periodo, è un po’ complicato mettermi anche davanti al cellulare. Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani o fra un mese dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti. Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e, fortunatamente, lo abbiamo riconosciuto. Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di 98 anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna.