Benedetta Rossi è preoccupata per zia Giulietta, il giorno dopo il funerale di nonna Blandina ha avuto un crollo per il troppo dolore

Non è stato un periodo facile per Benedetta Rossi, la foodblogger amata dall’intera Italia. Nonna Blandina si è spenta per sempre. Tutti i suoi numerosi seguaci avevano imparato a conoscerla, Benedetta aveva sempre condiviso le sue foto insieme a zia Giulietta. Le due erano inseparabili, ma ultimamente le condizioni di salute di entrambe si erano aggravate.

Dopo una lunga assenza a seguito della perdita della sua amata nonna, la foodblogger è tornata sui social. Ha spiegato ai suoi amici virtuali, che aveva bisogno di qualche giorno per chiudersi nel suo dolore, ma adesso ha avuto bisogno di sfogarsi di nuovo per via di una nuova preoccupazione.

Mi sono presa un paio di giorni di silenzio, però ho deciso che ricomincio a camminare al mare la mattina e riprendo le buone abitudini. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi di affetto. È stata una settimana complicata per tutta la famiglia, nonna è stata il cuore di casa.

Benedetta Rossi ha poi spiegato che chi ha sofferto di più la perdita, è stata zia Giulietta. Il giorno successivo al funerale, non si è sentita bene. Aveva la pressione bassa e non voleva svegliarsi. Lo stesso medico ha confermato alla famiglia che la sua reazione era proprio dovuta al dolore della perdita.

Stiamo cercando di farle capire che deve essere forte anche per noi e sono sicura ci stupirà ancora una volta con la sua voglia di vivere e continuare a sorridere.

Non molto tempo fa, Benedetta aveva raccontato le sue preoccupazioni sui social, nonna Blandina era peggiorata e zia Giulietta aveva avuto un piccolo infarto.

Per un po’ erano state separate, ma poi la foto della loro riunione aveva commosso ed emozionato i numerosi seguaci della foodblogger.

Benedetta Rossi può contare ogni giorno sull’amore e l’affetto di tantissime persone.