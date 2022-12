"Vorrei scrivere tante cose, ma non riesco..." Grave lutto per Benedetta Rossi, la notizia della food blogger ha spezzato i cuori di tutti

Benedetta Rossi è in lutto, ha perso nonna Blandina. È stata proprio la nota e amata food blogger a dare la triste notizia sui suoi profili social, pubblicando una foto di lei con l’anziana donna e accompagnandola con queste parole:

Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita.

Benedetta Rossi ha sempre mostrato sui social il rapporto speciale che c’era tra nonna Blandina e zia Giulietta, le due vivevano in simbiosi. Proprio recentemente, la food blogger si era mostrata in lacrime sui social. Aveva scelto di sfogarsi con tutte quelle persone che ogni giorno la seguono e la sostengono, raccontando di un peggioramento delle condizioni di salute di entrambe le due donne anziane.

Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani o fra un mese dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti. Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e, fortunatamente, lo abbiamo riconosciuto. Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di 98 anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna.