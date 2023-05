Ospite a Verissimo, Benedicta Boccoli è tornata a parlare del tumore, di come l'ha scoperto e dell'importanza della prevenzione

A quasi cinque anni dalla diagnosi di tumore al seno, la show girl e attrice Benedicta Boccoli è tornata a parlare della malattia. Lo ha fatto durante una delle ultime puntate di Verissimo, rimarcando l’importanza della prevenzione e ricordando come, secondo lei, si è accorta che ci fosse qualcosa che non andasse in lei.

Credit: Verissimo

Attrice e show girl di discreto successo, Benedicta Boccoli, oggi 57 anni, negli ultimi cinque ha dovuto combattere la battaglia più dura della sua vita, quella contro il tumore al seno.

Ospite nel salotto di Verissimo, la Boccoli è tornata a parlare della sua malattia, di come l’ha scoperta e di quanto sia stata importante la prevenzione.

Già in passato aveva raccontato che, secondo lei, la sua cagnolina Nina l’aveva aiutata a scoprire il mostro che si celava dentro di lei.

Credit: Verissimo

Benedicta e la cucciola sono molto legate. Un giorno, ha detto la Boccoli, ha notato che la cagnetta si avvicinava a lei e odorava ripetutamente un punto esatto del suo seno.

All’inizio pensava che la sua maglia fosse sporca di cibo o di qualcosa che a lei piaceva, ma controllando si è accorta che non c’era nulla.

Poi, mentre giocavano, la cucciola le ha dato un colpo con una zampetta provocandole un piccolo livido. Il dolore ha poi spinto la show girl a fare dei controlli e durante la mammografia, aveva detto al dottore di controllare bene proprio nel punto in cui, giorni prima, Nina si avvicinava in modo anomalo.

È stato proprio lì che il medico ha scoperto il tumore. Magari una casualità, ma la Boccoli è convinta che la sua cucciola sentisse un odore biologico diverso dal suo proprio in quel punto.

A giugno Benedicta Boccoli concluderà le cure

Credit: Verissimo

A Silvia Toffanin, poi, Benedicta Boccoli ha rimarcato l’importanza della prevenzione in casi come il suo.

A giugno, ha detto, saranno 5 anni dalla diagnosi. Cinque anni lunghi e faticosi, nel quale le terapie e le pillole l’hanno accompagnata e debilitata molto.

Tra qualche settimana si libererà definitivamente da quella pillola e lei la lancerà dalla finestra.