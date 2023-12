Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre Benedicta Boccoli è tornata a Verissimo con le sue colleghe Gabriella Germani e Vittoria Belvedere. Dovevano parlare del loro debutto allo spettacolo teatrale chiamato Donne in Pericolo.

In occasione di questo momento però, l’attrice ha voluto raccontare a Silvia Toffanin, che nonostante questo sta vivendo un momento difficile, perché i medici hanno scoperto che il brutto male è tornato di nuovo.

Così Benedicta Boccoli, alla domanda della conduttrice: “Come stai?” Ha deciso di dire tutta la verità sulla sua situazione e ci ha tenuto anche a raccontare come la prevenzione ha evitato che lo prendessero ad uno stato più avanzato. L’attrice ha dichiarato:

Non è facile, è tornato un piccolo tumore nell’altro seno, erano micro calcificazioni prese in tempo grazie alla prevenzione. A luglio mi sono operata, adesso sono in radioterapia, non chemioterapia. Mi reputo molto fortuna visto quello che poteva capitarmi.