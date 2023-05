Un altro straziante episodio è quello avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 3 aprile, nella città di Bergamo. Una neonata nata da poche ore, è stata lasciata nella culla per la vita, che si trova davanti la sede della Croce Rossa. La madre ha spiegato le sue motivazioni in un biglietto.

Una vicenda che ovviamente, ha spezzato i cuori di tutti. Dalle prime informazioni emerse la bambina sembra essere in buone condizioni di salute, anche se i medici la dovranno sottoporre ad ulteriori accertamenti.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 3 aprile. Precisamente davanti la sere della Croce Rossa, nella città di Bergamo.

A chiedere l’istallazione di questa culla, sono state proprio l’Associazione Donne Medico. Questo perché poteva essere di sostegno alle mamme in stato di grande difficoltà, ma fino a ieri nessuno l’aveva mai utilizzata.

Gli operatori presenti nella struttura, quando hanno sentito l’allarme suonare, non si erano affatto resi conto di ciò che stava accadendo. Però solo dopo esser arrivati in quel posto, che hanno fatto la straziante scoperta.

La bambina era stata lasciata lì da sua madre, che affianco aveva posto un biglietto in cui spiegava il perché della sua straziante scelta.

A casa, solo io e lei. Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio, per sempre (dalla mamma). Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherà mai.