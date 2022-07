Lutto gravissimo per il mondo del cinema e della televisione, che hanno da poche ore appreso la notizia della morte di un grandissimo attore. Questi era Bernard Cribbins, interprete britannico che è passato a miglior vita all’età di 93 anni. Innumerevoli i ruoli da lui magistralmente interpretati. Uno su tutti, quello nella fortunata serie tv “Doctor Who”.

Lutto gravissimo per il mondo del cinema, della televisione e della recitazione in generale, che hanno da poche ore appreso la notizia della morte di un grandissimo attore.

Il suo nome era Bernard Cribbins, interprete britannico che è purtroppo scomparso all’età di 93 anni. Innumerevoli i ruoli da lui magistralmente interpretati. Uno su tutti, quello nella fortunata serie tv “Doctor Who“.

Cribbins era nato ad Oldham, vicino a Manchester, il 28 dicembre del 1928.

Da ragazzo si avvicinò per la prima volta al mondo della recitazione, quando iniziò come apprendista nell’Oldham Repertory Theatre.

Nel 1947, durante la seconda guerra mondiale entrò nel corpo dei paracadutisti e fu inviato nella Palestina Britannica.

Successivamente, nel 1956, ottenne finalmente i suoi primi ruoli nel West End theatre. L’anno successivo, invece, esordì anche al cinema, recitando nel film “Fuoco sullo Yangtse“, sotto la regia di Michael Anderson.

Nel 1967, poi, ha avuto una prestigiosa parte nel film “James Bond 007 – Casino Royale” diretto da Ken Hughes e John Huston.

Bernard Cribbins in Doctor Who

Molto importanti anche diversi ruoli ottenuti in televisione e nel mondo delle serie tv. È apparso, ad esempio, in diversi episodi di Spazio 1999, Coronation Street e L’ispettore Barnaby.

Il ruolo televisivo che però lo ha reso davvero famoso in tutto il mondo, è quello di Wilfred Mott nella serie moderna del Doctor Who, andata in onda dal 2007 al 2010 e poi in un episodio speciale del 2022 (sua ultima apparizione).

Russel T David, showrunner di Doctor Who, appresa la notizia della morte dell’attore ha voluto esprimere il suo sgomento in un toccante post sui social. Ecco le sue parole: