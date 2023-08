Un’intossicazione di acqua questa è la causa che ha portato all’improvviso decesso di una giovane madre chiamata Ashley Summers. Il medico, i familiari e tutti ne sono rimasti sconvolti ed attoniti da quanto successo a questa donna, che ha solo seguito alcuni consigli degli esperti.

Durante l’estate, al telegiornale ed anche molti medici dicono di bere molta acqua, poiché a causa del caldo eccessivo è l’unica soluzione per riuscire a mantenere il corpo idratato.

Tuttavia, Ashley ha esagerato e questo ovviamente ha portato al suo decesso. I medici dicono che questa condizione è davvero rara ed insolita, non se ne sente parlare spesso.

I fatti sono iniziati all’inizio di luglio. La donna era con il marito e le sue due figlie al Lake Freeman, nello stato dell’Arizona. Dovevano passare due giorni insieme, all’insegna del relax e della spensieratezza.

Però è proprio in quelle ore che è avvenuto l’impensabile. Ashley non si sa bene per quale motivo, ma ha bevuto quattro bottiglie di acqua in circa 20 minuti.

Poche ore dopo ha iniziato a stare male, aveva mal di testa forte ed uno stato di stordimento. Una volta rientrati in stanza ha perso i sensi ed il marito, preoccupato, ha subito chiesto l’intervento dei sanitari, per cercare di aiutarla.

Il decesso di Ashley Summers dopo il malore improvviso

I medici hanno disposto il tempestivo ricovero all’IU Health Arnell Hospital. Purtroppo da quel giorno non ha mai ripreso conoscenza e poco dopo ha esalato il suo ultimo respiro. A nulla sono serviti i tentativi dei medici.

La causa dietro il decesso di questa giovane mamma è intossicazione da acqua, che i sanitari hanno comunicato ai suoi familiari, ancora sconvolti. Uno dei medici che l’ha tenuta in cura, Blake Froberg sull’accaduto ha detto: