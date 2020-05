Melissano, bimba folgorata, salvata da un vicino Melissano, bimba mette un dito nella presa scoperta e rimane folgorata, salvata grazie all'intervento di un vicino

Un evento drammatico è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì venti maggio. Una bimba di soli due anni, è rimasta folgorata, poiché ha messo un dito in una presa scoperta in casa. E’ scattato subito l’allarme per i soccorsi, ma un vicino ha iniziato a fare le prime manovre di rianimazione, prima del loro arrivo.

Momenti di panico e di paura per quella famiglia. La mamma, quando l’ha trovata a terra, ha iniziato ad urlare disperata ed infatti, l’uomo si è recato nell’abitazione per cercare di capire cosa stesse accadendo.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Melissano, un piccolo comune in provincia di Lecce.

La piccola era nella sua abitazione con la madre e tutto era abbastanza tranquillo. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, è riuscita a trovare una presa scoperta dietro un comodino.

Ha messo il dito dentro ed è svenuta a terra. Infatti, la donna l’ha trovata priva di sensi ed ha iniziato ad urlare. Respirava ancora.

La madre ha iniziato ad urlare disperata, quando ha capito che era rimasta folgorata ed uno dei vicini, si è precipitato subito nell’abitazione per capire cosa stesse accadendo. Nel frattempo, è stata allertata anche un’ambulanza.

L’uomo quando è arrivato in casa ed ha visto la bimba in quelle condizioni, ha iniziato a praticare le prime manovre di rianimazione e quando sono arrivati i soccorsi, il tutto sembrava essersi risolto nel migliore dei modi.

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sacro Cuori di Gesù di Gallipoli, ma la sua situazione non è grave. I medici dicono che si rimetterà in fretta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e pensano che il tutto sia stato un incidente domestico.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della bimba.