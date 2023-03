Una tragedia devastante ha scosso il mondo della musica africana durante lo scorso week end. Il rapper Costa Titch ha accusato un malore mentre si esibiva sul palco di un festival molto importante in Sudafrica e per lui, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Drammatica la scena ripresa in un video.

Non è la prima volta che un pubblico assiste ad una scena simile, proprio nel momento in cui il proprio artista preferito si esibisce. È successo anche in Italia con grandi artisti come Pino Daniele o Mango.

Oppure nell’ottobre scorso a Parigi, quando il cantante Mikaben, pseudonimo di Michael Benjamin, ha accusato un malore durante il concerto dei Carimi alla Accor Arena della capitale francese ed è letteralmente crollato a terra.

I soccorritori anche in quel caso erano subito intervenuti per cercare di aiutare l’artista e rianimarlo, ma dopo pochi minuti si sono accorti che il suo cuore si era fermato per sempre.

Costa Titch, pseudonimo di Constantinos Tsobanoglou, era uno degli artisti emergenti della scena rap africana e stava spopolando in tutto il mondo grazie a YouTube e ai social.

Lo scorso week end era stato chiamato per esibirsi sul palco dell’Ultra South Africa, uno dei festival più importanti a livello continentale. Durante il suo show è successo l’impensabile.

L’artista ha accusato un malore ed è caduto una prima volta a terra. Dopo essersi rialzato e cantato un’altra strofa è caduto di nuovo, questa volta non rialzandosi più.

Il tragico annuncio della famiglia di Costa Titch

La scena è stata ripresa da una telecamera e nel video si vedono tutti gli artisti che stavano suonando con lui che si precipitano per soccorrerlo.

Lo hanno raggiunto subito anche i medici presenti nel Festival, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. A confermare il decesso, con parole cariche di tristezza e sgomento, i suoi familiari:

In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore.

Parole di cordoglio anche da parte degli organizzatori del Festival, che sui social hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia del cantante.